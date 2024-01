Endlich tut sich wieder was bei Mining!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für das Unternehmen Mining jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Mining. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Betrachtet man die Performance von Mining in den letzten 12 Monaten, so zeigt sich eine Rendite von -25 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,27 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -14,73 Prozent im Branchenvergleich für Mining bedeutet. Auch im Vergleich zu dem Durchschnittswert des "Materialien"-Sektors, der eine Rendite von -10,27 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Mining 14,73 Prozent unter diesem Wert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Mining derzeit eine Rendite von 0 % aus, während der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") bei 3,66 % liegt. Mit einer Differenz von lediglich 3,66 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mining-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage RSI-Wert von 50 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Mining.