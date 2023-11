Endlich tut sich wieder was bei Miji!

Die Dividendenrendite der Volcano Spring-Aktie beträgt auf Basis des aktuellen Kursniveaus 0 Prozent, was 6,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter, 6,21) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 13, was bedeutet, dass die Börse 13,36 Euro für jeden Euro Gewinn von Volcano Spring zahlt. Dieser Wert ist 63 Prozent niedriger als der Durchschnittswert in der Branche (36). Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf Basis des KGV eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert für Volcano Spring beträgt 57,14, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal des RSI als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 66, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Volcano Spring war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft, da sich Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Volcano Spring unterhalten haben.