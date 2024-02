Endlich tut sich wieder was bei MercuryZ!

Weitere Suchergebnisse zu "Mercury":

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Mercury Nz-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 49,74 beträgt. Auch hier ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für Mercury Nz nach RSI-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Mercury Nz verläuft bei 5,88 AUD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 6,12 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +4,08 Prozent aufgebaut hat. Gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 6,1 AUD ergibt sich ein "Neutral"-Signal aufgrund einer aktuellen Differenz von +0,33 Prozent. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Unsere Analysten haben die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Somit wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte bei Mercury Nz keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Mercury Nz für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.