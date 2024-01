Endlich tut sich wieder was bei Man Wah!

Weitere Suchergebnisse zu "Man Wah Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Man Wah liegt bei 59,42, was einer neutralen Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 54,98 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Man Wah daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Man Wah mit 4,96 HKD derzeit um 3,69 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -12,98 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Man Wah ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Man Wah einen Wert von 10 auf. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 32,45) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt (ca. 69 Prozent). Aus fundamentaler Sicht wird Man Wah daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.