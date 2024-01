Endlich tut sich wieder was bei Mabpharm!

Die technische Analyse für die Aktie von Mabpharm zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) aktuell bei 75 liegt, was auf eine Überkaufsituation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn man den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Mabpharm haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gab keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge, die auf besonders positive oder negative Themen hindeuten würden.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt eine Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs um -18,18 Prozent über dem GD200 verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -4,26 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment für Mabpharm zeigt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse eine Gesamtbewertung als "Neutral" für die Aktie von Mabpharm.