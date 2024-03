Endlich tut sich wieder was bei Luyin Investment!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gab es keine signifikante Veränderung im Vergleich zum üblichen Niveau, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Luyin Investment-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 6,23 CNH für die Luyin Investment-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,28 CNH, was einem Unterschied von -15,25 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 5,41 CNH, was einem ähnlichen Niveau entspricht wie der letzte Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis führt. Insgesamt erhält die Luyin Investment-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die technische Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Luyin Investment-Aktie eine Rendite von -15,11 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite ebenfalls deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Luyin Investment-Aktie liegt bei 54, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Luyin Investment-Aktie.