Endlich tut sich wieder was bei Lindab International AB!

Die Diskussionen über Lindab in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwogen dabei die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unserer Redaktion zufolge ist das Unternehmen daher als "Gut" einzustufen. Die Aktie von Lindab wird in Bezug auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt eine mittlere Aktivität und wird daher als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie von Lindab als "Gut" eingestuft. Der aktuelle Kurs liegt +7,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) und +24,15 Prozent über dem GD200 der vergangenen 200 Tage.

Der Relative Strength Index (RSI) für Lindab liegt bei 52,05, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.