Endlich tut sich wieder was bei Koda!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse des Unternehmens Koda ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 7,64 ist Koda deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Haushalts-Gebrauchsgüter" und daher unterbewertet. Im Branchenvergleich liegt das KGV bei 13,36, was einen Abstand von 43 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Koda eine Performance von -39,71 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche ist dies eine Underperformance von -0,28 Prozent. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei -8,4 Prozent im letzten Jahr, wobei Koda 31,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie vergeben.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Koda derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Kategorie Haushalts-Gebrauchsgüter. Der Unterschied beträgt 3,69 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,69 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Koda neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer gegeben. Insgesamt erhält Koda daher eine "Neutral"-Bewertung.