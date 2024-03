Endlich tut sich wieder was bei Knorr-Bremse!

Knorr-Bremse: Neutraler Sentiment, aber gute fundamentale und technische Bewertung

Das Internet beeinflusst die Stimmung und Meinung über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Veränderung der Stimmung spielen dabei eine wichtige Rolle. In Bezug auf Knorr-Bremse wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Tendenz, was insgesamt zu einer schlechten langfristigen Stimmung führt.

Im fundamentalen Bereich wird die Aktie von Knorr-Bremse als gut bewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 22,32 insgesamt 34 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Maschinen-Segment. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale. Der Schlusskurs der Aktie liegt über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung, was zu einer weiteren guten Bewertung führt.

Im Vergleich zur Industrie- und Maschinenbranche liegt die Rendite der Knorr-Bremse-Aktie leicht unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale Einschätzung des Sentiments, aber gute fundamentale und technische Bewertungen für die Aktie von Knorr-Bremse.