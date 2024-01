Endlich tut sich wieder was bei Kion!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group AG":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kion liegt mit 18,63 unter dem Branchendurchschnitt von 31 in der Maschinenbranche, was einer Differenz von 41 Prozent entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig betrachtet werden kann und somit eine positive fundamentale Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen neutral, wobei überwiegend positive Themen in den letzten Tagen angesprochen wurden. Die Redaktion ermittelt 7 positive und 1 negative Signal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Kion mit einer Ausschüttung von 0,52 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 %, was zu einer negativen "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Kion-Aktie der letzten 200 Handelstage um +8,76 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um +8,36 Prozent, was zu einer insgesamt positiven charttechnischen Bewertung führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Kion-Analyse vom 19.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Kion jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kion-Analyse.

Kion: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...