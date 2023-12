Endlich tut sich wieder was bei Kimura Chemical Plants!

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und die öffentliche Meinung. Dies gilt auch für die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Kimura Chemical Plants wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls neutral ist.

In der technischen Analyse wird der durchschnittliche Schlusskurs der Kimura Chemical Plants-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 718,98 JPY angegeben. Der letzte Schlusskurs von 741 JPY weicht somit um +3,06 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 721,98 JPY nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Kimura Chemical Plants beträgt 50, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 44,13 im neutralen Bereich. Insgesamt erhält Kimura Chemical Plants damit auch im Hinblick auf die RSI-Analyse ein neutrales Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien und die allgemeine Stimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen waren neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen keine deutlichen positiven oder negativen Ausschläge. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Kimura Chemical Plants daher eine neutrale Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird daher auch von Anlegerseite ein neutrales Rating vergeben.