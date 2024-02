Endlich tut sich wieder was bei Keyne!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Für Keyne betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 75 Punkte, was bedeutet, dass Keyne momentan überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,54, was darauf hindeutet, dass Keyne weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Keyne von 0,012 HKD eine Entfernung von -40 Prozent vom GD200 (0,02 HKD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,01 HKD auf, was ein "Gut"-Signal darstellt, da der Abstand +20 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Keyne-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In Bezug auf Keyne gab es in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Daher erhält Keyne auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. In den vergangenen vier Wochen konnten bei Keyne keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt erhält Keyne daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.