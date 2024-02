Endlich tut sich wieder was bei Kan-Nanmaru!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen rund um Aktien, was zu neuen Einschätzungen führen kann. Bei Kan-nanmaru wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Kan-nanmaru derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 410,47 JPY, während der Kurs der Aktie (381 JPY) um -7,18 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 zeigt mit 386,72 JPY eine Abweichung von -1,48 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral waren. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Kan-nanmaru weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse. Insgesamt wird Kan-nanmaru daher mit "Neutral" bewertet.