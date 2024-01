Endlich tut sich wieder was bei KTration!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kt-Aktie beträgt 91, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Verglichen mit dem 25-Tage-RSI von 53,13 ist die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Kt basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite für Kt beträgt 5,8 Prozent, was 2,12 Prozent über dem Mittelwert liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Gut".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kt-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 12,17 USD liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (12,88 USD) liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 13,01 USD, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Kt-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Kt bleibt in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Basierend auf dem langfristigen Stimmungsbild erhält die Aktie von Kt daher eine "Schlecht"-Note.