Endlich tut sich wieder was bei Jungheinrich!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Jungheinrich. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 65,4 Punkte, was bedeutet, dass Jungheinrich momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 41,81 Punkten. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Jungheinrich veröffentlicht. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich jedoch in den letzten Tagen vermehrt mit negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut"-Signal. Zusammenfassend ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Maschinen) ist Jungheinrich aus fundamentaler Sicht unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,67 im Vergleich zum Branchen-KGV von 31,47, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt.

In Bezug auf die Dividende liegt Jungheinrich mit einer Dividendenrendite von 2,46 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,14 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.