Endlich tut sich wieder was bei John B Sanfilippo, Son!

Die technische Analyse von John B Sanfilippo & Son-Aktien zeigt gemischte Bewertungen auf der Grundlage von Trendfolge-Indikatoren. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 104,62 USD, während der letzte Schlusskurs bei 103,04 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 97,6 USD, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 62, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies gilt auch für den RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 35,59. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen neutral eingestellt waren, obwohl die neuesten Nachrichten hauptsächlich negativ waren. Daher erhält John B Sanfilippo & Son eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.