Endlich tut sich wieder was bei Jinchuan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Jinchuan. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 14,29 Punkte, was darauf hindeutet, dass Jinchuan momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Gut" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 28,03, dass Jinchuan überverkauft ist, was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt wird Jinchuan daher mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings konzentrierten sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Jinchuan. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Jinchuan weist einen Wert von 829,48 auf, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 32,06 im Bereich "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer Überbewertung von 2488 Prozent, weshalb der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für Jinchuan. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen hin.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Jinchuan basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, den fundamentalen Daten und dem Sentiment und Buzz.