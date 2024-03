Endlich tut sich wieder was bei Japan Airlines!

Aktienanalyse: Japan Airlines

Investoren, die sich für die Aktie von Japan Airlines interessieren, sollten die aktuellen Kennzahlen des Unternehmens berücksichtigen. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 2,13 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Fluggesellschaften einen geringeren Ertrag von 0,19 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 2725,5 JPY um 3,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt -0,58 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung für diesen Zeitraum führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, mit neun positiven und fünf negativen Tagen in den letzten Tagen. Auch die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Bei der Bewertung der Aktiendynamik kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Japan Airlines für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 46,7, was zu einer neutralen Bewertung führt. Für den Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 50,29, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Insgesamt lässt sich die Japan Airlines-Aktie anhand der verschiedenen Analysen und Kennzahlen als "Neutral" bewerten.