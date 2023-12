Endlich tut sich wieder was bei JC Finance, Tax Interconnect!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die technische Analyse der Jc Finance & Tax Interconnect-Aktie zeigt ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 8,57 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 9,4 CNH liegt, was einer Abweichung von +9,68 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 8,96 CNH und der letzte Schlusskurs bei 4,91 Prozent darüber, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jc Finance & Tax Interconnect-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich die Aktie ebenfalls als neutral bewertet. Mit einem KGV von 28,27 liegt sie auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die "Maschinen"-Branche weist einen Wert von 0 auf, wodurch die Aktie weder unter- noch überbewertet ist und somit eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.

Der Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt, dass die Jc Finance & Tax Interconnect-Aktie mit einer Rendite von 18,96 Prozent über 20 Prozent über der durchschnittlichen Rendite liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche schneidet sie mit einer Rendite von 19,89 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Jc Finance & Tax Interconnect-Aktie zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen eine Ausprägung von 37,59 und für 25 Tage eine Ausprägung von 47,37, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Jc Finance & Tax Interconnect-Aktie, die sowohl in der technischen Analyse als auch im fundamentalen Bereich und im Branchenvergleich zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

