Endlich tut sich wieder was bei Infineon!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Infineon wird der 7-Tage-RSI derzeit auf 57,62 Punkte geschätzt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 61,12, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat eingetrübt hat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Allerdings wurde das Unternehmen in Diskussionen mehr beachtet als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Infineon-Aktie ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Im Branchenvergleich Aktienkurs wird deutlich, dass Infineon mit einer Rendite von 16,23 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Infineon mit 3,75 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass Infineon derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 34,27 EUR, womit der Kurs der Aktie (34,19 EUR) um -0,23 Prozent darüber liegt. Ebenso zeigt sich eine Abweichung von -2,43 Prozent auf Basis der vergangenen 50 Tage, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral" für Infineon.