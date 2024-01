Endlich tut sich wieder was bei Inderes Oyj!

Die technische Analyse der Inderes-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 22,8 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 19,5 EUR liegt, was einem Abweichung von -14,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (18,82 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,61 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, da an neun Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt fünf Tagen. In den letzten Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Inderes diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Inderes zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI ergibt eine abweichende "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Inderes-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.