Endlich tut sich wieder was bei IDP Education!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Für Idp Education wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 74,74 Punkten, was darauf hinweist, dass die Idp Education-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Beim RSI25 hingegen liegt der Wert bei 67,71, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Idp Education-Aktie daher als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Idp Education. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, ob es derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Idp Education unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt und die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 23,92 AUD für den Schlusskurs der Idp Education-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 20,77 AUD, was einem Unterschied von -13,17 Prozent entspricht. Daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen, dass die Aktie unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen negative Themen überwogen. Dadurch wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Idp Education-Aktie in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird, wobei die technische Analyse eher negativ ausfällt, während das Anleger-Sentiment positiv ist. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Bewertungen in Zukunft entwickeln werden.