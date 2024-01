Endlich tut sich wieder was bei Hunan Zhongke Electric!

Der Aktienkurs von Hunan Zhongke Electric verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,87 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche durchschnittlich um 1,46 Prozent, was bedeutet, dass Hunan Zhongke Electric im Branchenvergleich eine Underperformance von -55,34 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 1,38 Prozent im letzten Jahr, wobei Hunan Zhongke Electric um 55,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Eine weitere wichtige Kennzahl zur Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und Diskussion rund um das Unternehmen im Internet. Hunan Zhongke Electric zeigt interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist stark verändert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 1,46 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau und liegt somit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent (Branche: Maschinen). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Hunan Zhongke Electric daher als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hunan Zhongke Electric-Aktie hat einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Dies gilt auch auf 25-Tage-Basis, bei der die Aktie mit einem Wert von 70,03 ebenfalls als überkauft eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher basierend auf dem RSI eine "Schlecht"-Rating für Hunan Zhongke Electric.