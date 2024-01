Endlich tut sich wieder was bei Huili Resources!

Der Aktienkurs von Huili verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 4,51 Prozent, was einer Underperformance von -9,51 Prozent für Huili entspricht. Auch der "Materialien"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 4,51 Prozent im letzten Jahr, wobei Huili 9,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führte sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating für Huili.

In Bezug auf die Fundamentaldaten wird Huili im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,75 gehandelt, was einem Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 42,98 entspricht. Dies führt auf fundamentaler Basis zu einer "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Huili-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,29 HKD lag, wobei der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,29 HKD lag (0 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Darüber hinaus wird auch der 50-Tages-Durchschnitt im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt derzeit 0,31 HKD, wobei der letzte Schlusskurs darunter liegt (-6,45 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab in den letzten ein bis zwei Tagen keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Huili. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.