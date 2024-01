Endlich tut sich wieder was bei Hornby!

Hornby: Aktienanalyse und Anleger-Sentiment

Die Dividende von Hornby beträgt 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Freizeitausrüstung & Produkte (4,41 %) als niedrig einzustufen ist. Dies bedeutet, dass die Ausschüttung um 4,41 Prozentpunkte niedriger ist, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Hornby mit einem Wert von 732,48 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dieser Abstand beträgt aktuell 2134 Prozent, da der durchschnittliche KGV der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" bei 32 liegt. Aufgrund des hohen KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Hornby war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Hornby durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Anleger-Sentiment bei Hornby.