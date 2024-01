Endlich tut sich wieder was bei Hangzhou Hangyang!

Der Aktienkurs von Hangzhou Oxygen Plant hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Performance des Sektors "Materialien" eine Rendite von -22,05 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Maschinen"-Branche lag die mittlere Rendite bei -7,42 Prozent, und auch hier schnitt Hangzhou Oxygen Plant mit einer Rendite von 14,63 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Äußerungen und Meinungen ausgewertet, die zu einem insgesamt positiven Bewertungsfaktor für die Aktie führten. Kurzfristig gab es weder besonders positive noch negative Diskussionsthemen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hangzhou Oxygen Plant-Aktie zeigt, dass die Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft war und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu wird der 25-Tage-RSI als "Neutral" eingestuft, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Hangzhou Oxygen Plant.

In Bezug auf Dividenden zahlt Hangzhou Oxygen Plant derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Maschinen-Branche. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Gesamtbewertung der Aktie basierend auf den genannten Kriterien fällt demnach unterschiedlich aus, wobei die Anleger-Stimmung positiv ist, der RSI auf 7-Tage-Basis eine überverkaufte Situation zeigt und die Dividendenpolitik negativ bewertet wird.