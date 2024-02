Endlich tut sich wieder was bei Hamburger Hafen und Logistik!

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit wird dieser Indikator aus der technischen Analyse berechnet. Für die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 68,75 Punkte, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 48,28 Punkten im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hamburger Hafen Und Logistik mit 4,49 Prozent unter dem Durchschnitt der Verkehrsinfrastruktur-Branche (6,2 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 38,18 Prozent erzielt, was 33,5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Verkehrsinfrastruktur" liegt die Aktie mit einer Rendite von 33,14 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5,04 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine insgesamt positive Bewertung.

In der technischen Analyse wird für die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie ein Durchschnitt von 14,46 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage berechnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 16,8 EUR, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 16,77 EUR, was zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.