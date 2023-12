Endlich tut sich wieder was bei Hainan Haide Industry!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein überwiegend positives Bild der Marktteilnehmer in Bezug auf Hainan Haide Capital Management in den letzten Tagen. Die Stimmung war an sechs Tagen hauptsächlich positiv, ohne negative Diskussionen. An einem Tag war die Einstellung der Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Hainan Haide Capital Management daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Hainan Haide Capital Management ein Neutral-Titel ist. Der RSI7-Wert beträgt 47,46 und der RSI25-Wert liegt bei 63,32, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" auf dieser Ebene führt.

Obwohl starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können, hat sich die Stimmung für Hainan Haide Capital Management in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Hainan Haide Capital Management gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht ist die Hainan Haide Capital Management aktuell -3,61 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -9,89 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus technischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.