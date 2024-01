Endlich tut sich wieder was bei Guizhou Space Appliance!

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Guizhou Space Appliance in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung von Seiten der Redaktion führt. Die Aktie erhielt daher insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Auch hier stand die Aktie von Guizhou Space Appliance zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergab insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergab sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 56,81 CNH für den Schlusskurs der Guizhou Space Appliance-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 42,53 CNH, was einer Abweichung von -25,14 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (49,62 CNH) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,29 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Guizhou Space Appliance im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung eine Dividendenrendite von 0,77 % aus, was 0,71 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 1,48 %. Dies führt zur Einstufung als "Neutral".

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass die Aktie von Guizhou Space Appliance gemischte Bewertungen erhält, wobei das Anleger-Sentiment positiv ist, die technische Analyse jedoch negativ ausfällt.