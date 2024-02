Endlich tut sich wieder was bei Grupo Elektra!

Die Analyse der Aktie Grupo Elektra Sab De Cv zeigt, dass sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung neutral sind. Die Aktie hat in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren neutral, und die Nutzer haben hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als neutral eingestuft.

In technischer Hinsicht zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie einen Wert von 1169,32 MXN, während der aktuelle Kurs bei 1159,8 MXN liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -0,81 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 1163,26 MXN auf, was zu einem Abstand von -0,3 Prozent führt und auch hier zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine Gesamtnote von "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie Grupo Elektra Sab De Cv eine Rendite von 9,13 Prozent erzielt hat, was mehr als 6 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche mit einer mittleren Rendite von 4,46 Prozent liegt die Aktie mit 4,67 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.