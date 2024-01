Endlich tut sich wieder was bei Grid Metals!

Die technische Analyse von Grid Metals zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,095 CAD um -5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -26,92 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Grid Metals bei 20,3 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 94 Prozent liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt der Wert 324,4. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese, bezogen auf das aktuelle Kursniveau, 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Aufgrund dessen erhält Grid Metals eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von den Analysten.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche ergab die Performance von Grid Metals in den letzten 12 Monaten einen Rückgang um -39,39 Prozent. Ähnliche Aktien aus der Branche sind im Durchschnitt um -11,05 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -28,34 Prozent führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie vergeben.