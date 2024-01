Endlich tut sich wieder was bei Greggs!

Weitere Suchergebnisse zu "Greggs":

Der Aktienkurs von Greggs hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 13,11 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent über dem Branchendurchschnitt der "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche von 12,7 Prozent liegt Greggs mit 0,41 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was auch auf eine "Neutral"-Wert hindeutet. Insgesamt ergibt sich hieraus eine "Neutral"-Einstufung für Greggs.

Die Dividendenrendite von Greggs liegt aktuell bei 2,52 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche von 2,55 liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Greggs aktuell 19,76 und liegt damit 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.