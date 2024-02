Endlich tut sich wieder was bei Goodyear Tire & Rubber!

Der gleitende Durchschnittskurs der Goodyear Tire & Rubber liegt aktuell bei 13,42 USD, während der Kurs der Aktie selbst 13,46 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +0,3 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 14,06 USD auf, was einem Abstand von -4,27 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Goodyear Tire & Rubber in den sozialen Medien beobachtet. Dies führte dazu, dass das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer in den roten Bereich zeigte. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal über Goodyear Tire & Rubber diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei 66,67, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was ebenfalls als Indikator für eine "Neutral"-Situation betrachtet wird. Daher ergibt sich für diese Kategorie insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung in den sozialen Medien spielt auch eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare über Goodyear Tire & Rubber überwiegend positiv waren, aber in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass Goodyear Tire & Rubber hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.