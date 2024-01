Endlich tut sich wieder was bei Golden Power!

Der Relative Strength Index oder RSI ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Ein Golden Power-RSI von 25 deutet auf eine "Gut"-Bewertung hin, während der RSI25 von 38 für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit ein Rating von "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Golden Power. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Golden Power wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Golden Power derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung. Dieser Unterschied von 6,31 Prozentpunkten (0 % gegenüber 6,31 %) führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Golden Power-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um -23,75 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,67 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.