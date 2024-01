Endlich tut sich wieder was bei Goldcard Smart!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Aktienkurs von Goldcard Smart hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,24 Prozent erzielt, was 18,82 Prozent über dem durchschnittlichen Sektor (Informationstechnologie) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 20,2 Prozent, und Goldcard Smart liegt aktuell 13,04 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Goldcard Smart diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Insgesamt wurden die Anleger an drei Tagen neutral eingestuft. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung für Goldcard Smart, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf Dividendenrendite hat Goldcard Smart eine Wert von 0,79 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,03 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

