Endlich tut sich wieder was bei Global Sweeteners!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Global Sweeteners bei 0,093 HKD liegt und damit 3,33 Prozent über dem GD200 (0,09 HKD) liegt. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt ebenfalls bei 0,09 HKD, was wiederum ein "Neutral"-Signal bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Global Sweeteners-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Global Sweeteners eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Nahrungsmittel" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als eher unrentables Investment angesehen und erhält die Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.

Im fundamentalen Bereich hat Global Sweeteners ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0. Im Vergleich dazu liegt der Branchendurchschnitt in der Branche "Nahrungsmittel" bei 69,96. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und auch keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher erhält die Global Sweeteners-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.