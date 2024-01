Endlich tut sich wieder was bei Glimpse!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25) normiert. Aktuell liegt der RSI25 für Glimpse bei 56,78, was auf eine neutrale Einstufung für die nächsten 25 Tage hinweist. Der Glimpse-RSI steht bei 73,33, was als "Schlecht" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Glimpse eher neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Glimpse zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Änderung der Stimmung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Glimpse als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 8,87 USD, was einer Erwartung von 684,96 Prozent entspricht und somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung ergibt.