Endlich tut sich wieder was bei Getlink!

Die technische Analyse von Getlink zeigt, dass der aktuelle Kurs von 16,23 EUR um -0,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +2,72 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Getlink derzeit bei 226,35, was einem ähnlichen Niveau wie dem Branchendurchschnitt (0 Prozent) entspricht. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" weist einen Wert von 0 auf. Aus diesem Blickwinkel wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Einschätzung der Stimmung der Anleger erfolgt neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Getlink neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Getlink in den sozialen Medien diskutiert. Dadurch erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Getlink-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 69, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen und fundamentalen Aspekte sowie der Anlegerstimmung und des RSI ein "Neutral"-Rating für die Aktie von Getlink.