Endlich tut sich wieder was bei Geox!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Aktie der Geox Spa ein neutrales Rating. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Geox Spa-Aktie beträgt 20, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25-Wert bei 44,83 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf der Basis des Relative Strength Index.

Bei der Betrachtung der Stimmungslage durch soziale Medien erhält die Geox Spa-Aktie hingegen eine "Schlecht"-Einstufung. Negative Kommentare und Themen beherrschten die Diskussionen in den sozialen Plattformen und führten zu einem negativen Stimmungsbild in den letzten zwei Tagen.

Auch die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine Verschlechterung der Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Die Kommunikationsfrequenz rund um die Geox Spa-Aktie hat ebenfalls abgenommen. Insgesamt wird die Aktie daher auch in dieser Hinsicht mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse, die den Trend der Aktie betrachtet, zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt derzeit bei 0,84 EUR, was einen deutlichen Abweichung vom letzten Schlusskurs (0,73 EUR) um 13,1 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem 50-Tage-Durchschnitt (+4,29 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Geox Spa-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.