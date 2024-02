Endlich tut sich wieder was bei G-Factory!

Die G-factory-Aktie erhält aus charttechnischer Sicht eine schlechte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 391,59 JPY, während der aktuelle Kurs bei 330 JPY liegt, was einer Abweichung von -15,73 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 350,72 JPY liegt über dem aktuellen Kurs (330 JPY) und weist eine Abweichung von -5,91 Prozent auf. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt eine schlechte Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurden keine bedeutend mehr oder weniger Diskussionen über das Unternehmen geführt. Daraus resultiert eine neutrale Bewertung für die G-factory-Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für G-factory zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, sowohl auf 7- (75 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer schlechten Bewertung für den 7-Tage-RSI und einer neutralen Bewertung für den 25-Tage-RSI.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen neutral über G-factory diskutiert wurde und keine besonders positiven oder negativen Themen in den letzten ein, zwei Tagen aufgekommen sind. Daher erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine neutrale Bewertung.