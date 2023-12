Endlich tut sich wieder was bei GSK!

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

Das Unternehmen Gsk wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 9,45, während das Branchen-KGV bei 257,4 liegt, was einem Abstand von 96 Prozent entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentalen Grundlagen eine "Gut"-Empfehlung.

Aus einer technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gsk-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1422,64 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1449,6 GBP, was einem Unterschied von +1,9 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1434,36 GBP) zeigt einen ähnlichen Trend, mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,06 Prozent). Daher erhält die Gsk-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen und an neun Tagen negative Themen vorherrschten. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Schlecht" bewertet, obwohl statistische Auswertungen der Kommunikation in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale ergeben haben, was zu einer "Gut" Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Analysten bewerten die Gsk-Aktie langfristig als "Neutral", wobei von insgesamt 18 Analysten 3 eine "Gut"-Bewertung, 4 eine "Neutral"-Bewertung und 1 eine "Schlecht"-Bewertung abgegeben haben. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (1 "Gut", 2 "Neutral", 0 "Schlecht"). Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 1577,5 GBP, was einer Erwartung von 8,82 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.