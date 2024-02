Endlich tut sich wieder was bei GFT!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Gft als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Gft-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 47,8, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 39,75, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende schüttet Gft derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 22,42 Prozentpunkte (1,51 % gegenüber 23,94 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Gft in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -22,11 Prozent erzielt hat. Ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 6,47 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -28,58 Prozent im Branchenvergleich für Gft führt. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,7 Prozent im letzten Jahr, und Gft lag 24,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird Gft im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) als unterbewertet eingestuft. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,62 gehandelt, was einem Abstand von 76 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 73,75 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich also eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.