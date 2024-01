Endlich tut sich wieder was bei GBLT!

Weitere Suchergebnisse zu "Gblt":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Gblt. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 62,5 Punkte, was bedeutet, dass Gblt derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "neutral" eingestuft. Auch auf 25-Tage-Basis ist Gblt weder überkauft noch überverkauft, mit einem Wert von 54,17. Auch hier erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Gblt von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "gut" einzustufen ist.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Gblt-Aktie ein Durchschnitt von 0,07 CAD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 0,045 CAD, was einem Rückgang von 35,71 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,05 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von 10 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Gblt-Aktie ein "schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie somit für die einfache Charttechnik als "schlecht" bewertet.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Gblt hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet wird. Es wurde auch keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb die Diskussionsstärke als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "neutral" bewertet.