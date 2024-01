Endlich tut sich wieder was bei Frasers Logistics and Industrial!

Die technische Analyse der Frasers Logistics & Commercial Trust-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über den letzten 200 Handelstagen bei 1,19 SGD liegt. Dieser Wert liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 1,14 SGD, was einer Abweichung von -4,2 Prozent entspricht. Auf Basis dieses gleitenden Durchschnitts wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet: Hier liegt der Wert bei 1,09 SGD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe diesem Wert, mit einer Abweichung von +4,59 Prozent. Insgesamt wird die Frasers Logistics & Commercial Trust-Aktie daher sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 42,86, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,71, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für die letzten 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt somit zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Auch das Sentiment und der Buzz um die Frasers Logistics & Commercial Trust-Aktie wurden analysiert. Die Diskussionsintensität im Netz deutet auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie ist jedoch positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem standen in den letzten Tagen vor allem positive Themen rund um Frasers Logistics & Commercial Trust im Fokus. Aufgrund dessen wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" bewertet.

Frasers Logistics and Industrial kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Frasers Logistics and Industrial jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Frasers Logistics and Industrial-Analyse.

Frasers Logistics and Industrial: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...