Endlich tut sich wieder was bei Flavors, Fragrances!

Die Analyse der Analysten ergab, dass es für Flavors & Fragrances insgesamt eine positive Einschätzung gibt. Von den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Bewertung abgegeben haben, wurden 7 als gut, 3 als neutral und 1 als schlecht eingestuft. Es gab keine Updates der Analysten für Flavors & Fragrances im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für das Unternehmen liegt bei 105,9 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 31,23 Prozent entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Flavors & Fragrances mit -19,38 Prozent mehr als 35 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich mit der "Chemikalien"-Branche fällt die Rendite von Flavors & Fragrances mit 34,99 Prozent deutlich niedriger aus. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein schlechtes Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Flavors & Fragrances. Es gab insgesamt 11 positive und drei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine positive Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die negative Richtung zeigte. Dies führt zu einer schlechten Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Flavors & Fragrances von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein gutes Rating.

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt 5,14 Prozent, was über dem Mittelwert von 2,56 Prozent für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Flavors & Fragrances eine positive Bewertung von den Analysten.