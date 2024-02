Endlich tut sich wieder was bei Fisker Registered (A)!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Fisker-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 57,14 Punkten, was bedeutet, dass die Fisker-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für Fisker liegt bei 62,81, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fisker-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen und an sieben Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Fisker. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. In den letzten vier Wochen wurde bei Fisker eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung, weshalb Fisker auf dieser Stufe ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Von Analysten liegen für Fisker aus den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 14,5 USD, was einem Anstieg um 1886,3 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Fisker-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.