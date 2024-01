Endlich tut sich wieder was bei Firan!

In den letzten Wochen hat sich in den sozialen Medien keine signifikante Veränderung in Bezug auf die Kommunikation über Firan gezeigt. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Firan wurden in etwa so viele Diskussionen geführt wie üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Firan-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,52 CAD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 4,05 CAD, was einem Unterschied von +15,06 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft analysiert. Dieser beträgt aktuell 4,05 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (0 Prozent Unterschied). Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Firan somit für die einfache Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Firan-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Firan. Basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie von ihrem letzten Schlusskurs (4,05 CAD) ausgehend um 29,63 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Firan somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Firan beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält Firan für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.