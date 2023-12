Endlich tut sich wieder was bei FedEx!

Der Aktienkurs von Fedex hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 65,87 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt um 11,23 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Fedex im Branchenvergleich um +54,63 Prozent outperformt hat. Der "Industrie"-Sektor erreichte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 145,75 Prozent, wobei Fedex 79,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird für Fedex ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 244,91 USD für die Fedex-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 248,03 USD (+1,27 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (253,46 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (-2,14 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Fedex-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf Fedex. An drei Tagen war die Diskussion positiver Natur, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den Gesprächen der Anleger war die Tendenz in Bezug auf das Unternehmen Fedex zuletzt eher negativ. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Fedex abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Gut", da es 10 positive, 6 neutrale und keine negativen Bewertungen gibt. Auch die Analyse der vergangenen Monate ergibt eine überwiegend positive Einschätzung seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Fedex liegt bei 253,63 USD, was einer erwarteten Entwicklung von +2,26 Prozent entspricht. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt führen die jüngsten Analysen zu einer Einstufung von "Gut" für die Fedex-Aktie.