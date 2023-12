Endlich tut sich wieder was bei Faw Car!

Die Faw Jiefang hat eine Dividendenrendite von 0 % auf Basis der aktuellen Kurse, was 1,52 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,52 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anlegerstimmung bezüglich der Faw Jiefang-Aktie zeigt sich in den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurde an acht Tagen überwiegend positiv über das Unternehmen diskutiert, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben tiefgehende Analysen ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen. Insgesamt wird Faw Jiefang basierend auf dem Anleger-Sentiment mit "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Faw Jiefang beträgt 28, während vergleichbare Unternehmen aus der Automobilbranche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Faw Jiefang bei 8,71 CNH, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 8,5 CNH, was einem Abstand von -2,41 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 9,18 CNH, was einer Differenz von -7,41 Prozent und damit einem "Schlecht"-Signal entspricht. Basierend auf beiden Zeiträumen wird die Gesamtbewertung daher als "Neutral" eingestuft.