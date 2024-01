Endlich tut sich wieder was bei Evonik!

Das deutsche Chemieunternehmen Evonik Industries zeigt sich derzeit auf dem Markt als unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 31, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 91,85 als niedrig eingestuft wird. Dies bedeutet, dass die Aktie von Evonik Industries unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung aus fundamentaler Sicht erhält.

In Bezug auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten hat Evonik Industries im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Chemiebranche eine positive Entwicklung gezeigt. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -14,13 Prozent gefallen sind, verzeichnete Evonik Industries einen Rückgang von lediglich -9,85 Prozent. Dies entspricht einer Outperformance von +4,28 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Evonik Industries derzeit sowohl kurzfristig als auch auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Neutral" eingestuft wird. Der aktuelle Kurs von 17,39 EUR liegt -1,81 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt die Distanz -3,17 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Evonik Industries-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage mit einem Wert von 25. Im Vergleich dazu wird das Wertpapier auf Basis des RSI der letzten 25 Tage als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Gut"-Bewertung für Evonik Industries.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Evonik Industries in verschiedenen Bereichen eine positive Entwicklung aufweist und daher auf dem aktuellen Kursniveau interessante Investmentmöglichkeiten bieten könnte.